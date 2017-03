phoenix Unter den Linden: Gegen die Feinde unserer Werte - der Spagat zwischen Freiheit und Sicherheit - Montag, 20. März 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Immer wieder ist in diesen Tagen von den westlichenWerten die Rede: Von der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit, derVersammlungsfreiheit - die Freiheit ist das dominierende Motivunserer Werteordnung. Diese Freiheit aber gerät immer mehr unterDruck. Ob aus Terrornetzwerken, dem Internet oder autoritärenSystemen - die Gefahr für unsere Werte hat viele Gesichter, aber vorallem ein Ziel: Aus Furcht und Angst soll die freie Gesellschaftzugunsten der Sicherheit ihre Freiheit selbst einschränken.Wer sind die Feinde der Freiheit? Was sind ihre Motive? Wieverteidigen wir unsere freie Gesellschaft?Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihrenGästen in Unter den Linden:- Ansgar Heveling, MdB, CDU, Vorsitzender des Innenausschusses imBundestag- Konstantin von Notz, MdB, B'90/Die Grünen, StellvertretenderFraktionsvorsitzenderPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell