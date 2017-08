phoenix Unter den Linden: Balanceakt Außenpolitik in Zeiten des Terrors - Deutschland zwischen gefährlichen Autokraten und schwierigen Verbündeten - Montag, 28. August 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die politische Sommerpause ist zu Ende und mündetdirekt in die heiße Phase des Wahlkampfs. Dabei ist die Außenpolitikim Fokus wie selten zuvor bei Wahlauseinandersetzungen. Krisen, Kriegund Terror dominieren die Nachrichtenlage - die Weltlage scheintimmer bedrohlicher und komplizierter. Einfache Antworten gibt esnicht in der Außenpolitik. Wie sind die Zusammenhänge und welcheAufgaben kommen auf Deutschland zu? Welche strategischen Überlegungenstehen jetzt an und ist Deutschland richtig aufgestellt?In der phoenix Sendung "Unter den Linden" diskutiert ModeratorinMichaela Kolster mit:- Prof. Michael Wolffsohn, Historiker- Dr. Guido Steinberg, Stiftung Wissenschaft und PolitikPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell