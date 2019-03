Finanztrends Video zu



mehr >

Bonn (ots) - Europa steht in diesem Jahr bei phoenix mehr denn jeim Fokus. Wenn der "Brexit" nicht in letzter Minute verschoben wird,dann wird der erste Austritt eines EU-Mitgliedes aus der EuropäischenUnion am 29. März vollzogen - dieses Datum wird in die Geschichteeingehen. Auch aus diesem Anlass widmet phoenix sich in der"Brexit-Woche" mit dem Themenschwerpunkt "Europas Zukunft" (23. bis31. März 2019) noch intensiver den Chancen und der Vielfalt unseresKontinents.Wir berichten über den Fortgang der "Brexit"-Debatten imbritischen Unterhaus und ergänzen die aktuelleEreignisberichterstattung in dieser Woche durch einordnendeGesprächs- und Diskussionssendungen sowie durch vertiefendebildstarke Dokumentationen und Reportagen über Großbritannien undweitere EU-Länder.Weitere Informationen zum Programm unter: http://ots.de/DVsYYuPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell