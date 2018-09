Bonn (ots) - Einen besonderen Programmschwerpunkt hat phoenix fürden Tag der Deutschen Einheit geplant: Am 3. Oktober stellt derBonner Sender sein Feiertagsprogramm unter das Thema "Heimat" - einBegriff, der seit einiger Zeit im Wandel ist.Die Geschichte vom geteilten zum wiedervereinigten Land hatDeutschland in den vergangenen fast 30 Jahren verändert. Das Landbietet heute zahlreichen Menschen aus Krisenregionen eine neueHeimat. Heimat steht mittlerweile nicht mehr für provinzielleDeutschtümelei. Der Begriff vermittelt emotionale Bindung und einGefühl von zu Hause sein oder dort angekommen zu sein, wo man sichwohlfühlt. Und: Seit 2018 gibt es hierzulande erstmalig einHeimatministerium. Heimat scheint im Trend zu sein. Wie kommt esdazu? Warum ist das, was früher bei vielen Menschen als spießig galt,auf einmal trendy? Wie wirkt das auf Menschen, die neu ins Landkommen?phoenix-Reporter haben sich auf die Suche nach Antworten gemacht.Am Tag der Deutschen Einheit beleuchten sie "Heimat" aus ganzunterschiedlichen Perspektiven in acht Ausgaben der Reihe "phoenixplus" ab 9.00 Uhr. Es geht um die Geschichte des Landes, die Menschenund ihre Verschiedenheiten, den Glauben und die Traditionen. ImAnschluss setzt phoenix das Programm mit hochwertigen Dokumentationenfort, die sich ebenfalls mit heimatlichen Aspekten beschäftigen. Ab19.00 Uhr zum Beispiel geht der ehemalige Asien-Korrespondent KlausScherer mit seiner japanischen Kollegin unter dem Titel "Sauerkrautund Sushi" auf Deutschlandreise.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell