Bonn (ots) - Atemberaubend schön, einzigartig und in ihrerExistenz bedroht: die Natur auf unserem Planeten. WahreNaturparadiese bezaubern Jahr für Jahr Millionen Urlauber. Doch vieledieser Paradiese sind gefährdet - durch Klimawandel,Umweltzerstörung, Wilderei und Massentourismus. Der phoenix-Thementagan Fronleichnam nimmt den Zuschauer 24 Stunden lang mit auf die Reisezu traumhaften Naturschönheiten der Erde. Im Mittelpunkt desProgramms stehen wilde Inseln, hohe Gipfel, Bärenretter undHaischützer, der Garten Eden Malaysias, die Unterwasserwelt am GreatBarrier Reef und der Regenwald Brasiliens. Dabei werden jeweils auchdie vom Menschen verursachten Schattenseiten beleuchtet.Das Sonderprogramm beginnt ab 09.00 Uhr mit der Dokumentation"Kiribati - Ein Südseeparadies versinkt im Meer". Der Film schildert,wie die Inselrepublik inmitten des Pazifiks aufgrund des Klimawandelszu verschwinden droht - und wie die Bevölkerung dagegen ankämpft.Weiter geht es mit zwei Folgen der Doku-Reihe "Wilde Inseln" ab 09.45Uhr, in der die Vielfalt und Geschichte der mittelamerikanischenInselwelt der Karibik sowie der ostafrikanischen Inselgruppe Sansibarnäher beleuchtet werden. Weitere "Wilde Inseln" zeigt phoenix imLaufe des Sonderprogramms ab 14.15 Uhr.09.45 Uhr: "Karibik"10.30 Uhr: "Sansibar"14.15 Uhr: "Vancouver Island"18.30 Uhr: "Amazonas"19.15 Uhr: "Falklandinseln"20.15 Uhr: "Galapagos"In phoenix "Mein Ausland: Bedrohtes Paradies - Afrika zwischenWilderei und Artenschutz", um 11.15 Uhr, geht ZDF-Korrespondent TimmKröger der Frage nach, wie Mensch und Tier es schaffen können, sichden Lebensraum auf dem afrikanischen Kontinent zu teilen.Ab 12.00 Uhr entführt phoenix die Zuschauer auf die höchstenGipfel der Erde mit mehreren Folgen der Reihe "Auf den Gipfeln derWelt":12.00 Uhr: "Tansania - Kilimanjaro"17.15 Uhr: "Ecuador - Tungurahua"23.15 Uhr: "Nepal - Manaslu".Ab 21.00 Uhr sowie um 21.45 Uhr widmet sich phoenix demasiatischen Kontinent mit zwei Folgen der Dokumentationsreihe "WildesIndochina": "Malaysia - Eden aus der Balance" und im Anschluss "China- Paradies im Wandel".Am späten Abend bis zum Folgetag, 09.00 Uhr, wird das Programm mitweiteren spannenden Dokumentationen und Reportagen rund um das Thema"Bedrohte Paradiese" fortgesetzt.