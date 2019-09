Bonn (ots) - Die Angst vorm bösen Wolf geht um, nicht nur in denländlichen Gebieten Deutschlands. Er ist wieder da: Seit im Jahr 2000die ersten Wolfswelpen in Deutschland gefunden wurden hat sich derBestand des Raubtieres in Deutschland erholt.Die große phoenix-Themennacht von Freitag, 20.09.2019, aufSamstag, 21.09.2019, ab 00.45 Uhr bis 7.15 Uhr, widmet sich dem Wesendes Wolfes, seinem Verwandten - dem Hund - und der Angst des Menschenvor dem heimischen Raubtier. Wie beeinflusst ein großes Raubtier dasÖkosystem im Yellowstone Nationalpark? Wie entwickelt sich dieWolfspopulation in der gesperrten Zone um den KernreaktorTschernobyl? Welche Zähigkeit beweist eine Wanderwölfin auf ihrerReise von Ost- nach Südeuropa? Mit all diesen Eindrücken wird sichdie Frage "schützen oder schießen?" aus einem neuen Blickwinkelbetrachten lassen.Im Fokus stehen sowohl kulturgeschichtliche Mythen als auchVerhaltensweisen der Spezies Wolf und seine Bedeutung für dasÖkosystem. Der Dokumentarfilm "Die unglaubliche Reise derWanderwölfe" um 1.30 Uhr erzählt die aufregende Reise der WölfinSlava aus Rumänien bis in den Norden Spaniens. "Die Wölfe vonTschernobyl" zeigt um 3.00 Uhr seltene Aufnahmen von Wolfsrudeln inder gesperrten Zone um Prybjat. Zum Ende der Nacht geht es um dieErziehung von Hütehunden für Schafsherden und die besonderenErfordernisse für die Aufzucht von Wolfshybriden.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell