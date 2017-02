phoenix Themennacht: Türkei - Gefährdete Demokratie? - Montag, 6. März 2017, 01.00 Uhr

Bonn (ots) - Vor einem Jahr, am 6. März 2016, verabredeteBundeskanzlerin Merkel mit dem damaligen türkischenMinisterpräsidenten Davutoglu einen Flüchtlingsdeal zwischen der EUund der Türkei. Diesen Jahrestag nimmt phoenix zum Anlass einerBestandsaufnahme der deutsch-türkischen Beziehungen und der Situationdes Landes am Bosporus in der Doku-Themennacht "Türkei - gefährdeteDemokratie?". Auftakt des Themenabends bildet die Premiere der45-minütigen Reportage "Türkische Befindlichkeiten? ZwischenVisafreiheit und Flüchtlingsdeal". Der Film geht der Frage nach, washinter den massiven Verstimmungen und gar Drohungen türkischerRegierungsmitglieder gegenüber Deutschland und der EU steht.Seit dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 ist in der Türkei nichtsmehr wie es einmal war: Massenverhaftungen, Terroranschläge,Präsident Erdogan regiert per Dekret, die parlamentarische Demokratiesoll im April per Volksabstimmung in ein Präsidialsystem umgewandeltwerden. Einige Beobachter der EU sehen die demokratischen Grundwerteder Türkei in Gefahr. Sind die zunehmenden Eklats zwischen ErdogansRegierung und Deutschland allein mit ins Stocken geratenenEU-Beitrittsverhandlungen der Türkei oder nicht erfüllten Forderungennach Visafreiheit zu erklären? Oder geht es um tiefer liegende Motiveund Interessen?phoenix-Reporter Boris Barschow hat für seine Reportage Eindrückevon der politischen Stimmung in der Türkei gesammelt. Seine Reiseführt ihn zur Kurden-Hochburg Diyarbakir und in die Osttürkei zumLager Sanliurfa - mit rund 14.000 Syrern eines der größtenFlüchtlingscamps des Landes. Barschows Fazit nach den Dreharbeiten:Erdogans Türkei fühlt sich zunehmend von allen Seiten bedroht, voninnen und von außen, von der PKK im eigenen Land, vonOppositionellen, von den kurdischen Peschmerger-Soldaten im Irak undvom IS in Syrien, nahe der östlichen Landesgrenzen.Im Film kommen Regierungsvertreter wie der türkischeMinisterpräsident Binar Yildirim und Außenminister Mevlüt Cavusogluzu Wort. Demgegenüber stehen kritische Stimmen, u.a. die Äußerungeneines von der Regierung verfolgten Journalisten sowie Analysen desPolitikwissenschaftlers Prof. Thomas Jäger von der Universität Köln:Es gehe Erdogan allem voran um die Stärkung seiner Position imInneren sowie um mehr Einfluss im Nahen Osten, so Jäger. "Dafürkämpft der türkische Präsident mit allen Mitteln. Hinter diesenMachtinteressen sieht er übliche diplomatische Gepflogenheiten sowiedas Verhältnis zur EU als eher nachrangig an."Die nachfolgende Dokumentation "Mensch Erdogan!" liefert einpolitisches Psychogramm des türkischen Präsidenten. Als Abschluss derThemennacht blickt die Reportage "Pulverfass Türkei" auf dieinnenpolitischen Entwicklungen in einem Land zwischen Demokratie undDiktatur, zwischen Fortschritt Richtung EU und Rückwendung aufTradition und osmanische Geschichte.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell