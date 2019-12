phoenix-Themenabend zur Weltklimakonferenz COP 25 in Madrid - 11. Dezember 2019, ab 20.15 Uhr

Bonn (ots) - Anlässlich der laufenden Weltklimakonferenz COP25 in Madrid sendetphoenix am heutigen Mittwoch, 11. Dezember 2019, ab 20.15 Uhr einen Themenabendrund ums Klima. Zur Primetime zeigt phoenix zwei eindrucksvolle Dokumentationen.Der Film "Arbeitsplatz Antarktis - Klimaforschung auf schmelzendem Eis" (20.15Uhr) von Matthias Ebert befasst sich mit dem Problem der bedrohlich schmelzendenEis-Kanten in der Antarktis und den schwerwiegenden Folgen daraus für dieUmwelt. Im Anschluss daran folgt die Dokumentation "Wildes Wetter - Auf denSpuren der Klimaforschung" aus der ZDF-Dokureihe Terra X von Luise Wegner. Sieklärt über die Daten, Fakten und Zahlen der Klimaforschung auf und erläutert dieglobalen Wetterphänomene, die im Kontext des Klimawandels stehen."Der Preis ist heiß - Was kostet der Klimawandel?" lautet das Thema deranschließenden phoenix runde um 22.15 Uhr. Moderatorin Anke Plättner diskutiertmit ihren Gästen Oliver Krischer (B'90/Grüne, stellv. Fraktionsvorsitzender imBundestag), Florian Toncar (FDP, finanzpolitischer Sprecher Bundestagsfraktion),Prof. Claudia Kemfert (Energieökonomin Deutsches Institut fürWirtschaftsforschung DIW) und Olaf Krieger (Deutsche Welle Redaktion Wirtschaft)zum Thema.Thema in der Gesprächsrunde wird auch der von EU-Kommissionspräsidentin Ursulavon der Leyen präsentierte Green Deal zur Klimapolitik der Europäischen Unionsein, der heute im EU-Parlament in Brüssel zur Diskussion gestellt wurde. DerAusstoß von Treibhausgasen soll demnach bis 2030 per Gesetzesentwurf um 50Prozent, im Vergleich zum Jahr 1990, reduziert werden. Bis 2050 soll die EU nachden Plänen von der Leyens klimaneutral sein. Während die Europäische Union inder Klimastrategie auch eine Wachstumsstrategie für Europa sieht, kritisierenKlimaaktivisten das viel zu späte Handeln. Ihre Forderung: Die Ausrufung desKlimanotstandes. Manch einer sieht die Debatte als Panikmache und Öko-Diktatur.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4465283OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell