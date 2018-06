phoenix-Themenabend: Türkei vor der Wahl - Mittwoch, 20. Juni 2018, ab 20.15 Uhr

Bonn (ots) - Am kommenden Sonntag, 24. Juni, finden in der TürkeiPräsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Präsident Recep TayyipErdogan hat die Abstimmung um über ein Jahr vorgezogen. Das Datum istvon besonderer Bedeutung: Es ist nicht nur die erste direkteAbstimmung über Erdogan seit 2014, sondern zugleich der Tag, an demdas umstrittene neue Präsidialsystem in Kraft treten soll. Es wirddie Rolle des Staatsoberhauptes - im Fall einer Wiederwahl alsoErdogan - noch einmal deutlich stärken. phoenix widmet der Türkeieinen Themenabend mit den folgenden Sendungen:20.15 Uhr: Mensch Erdogan! - Die Geheimnisse des türkischenPräsidenten (Film von Nadja Kölling, Caroline Reiher, ZDF/2016)21.00 Uhr: Stunde Null - Wohin steuert die Türkei? (Film von MichaelBehrens, ZDFinfo/2017)22.15 Uhr: phoenix Runde: Die Türkei vor der Wahl - Erdogan kämpft umdie MachtPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell