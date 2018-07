phoenix-Themenabend: Trump in Europa - Mittwoch, 11. Juli 2018, ab 20.15 Uhr

Bonn (ots) - Mit Spannung wird der Besuch von US-Präsident DonaldTrump beim NATO-Gipfel in Brüssel ab Mittwoch erwartet. Anschließendreist der US-Präsident weiter nach London und Moskau. phoenix strahltam Mittwoch einen Themenabend über den US-Präsidenten aus.Den Auftakt macht um 20.15 Uhr die Dokumentation "Die Trumps - Ausder Pfalz ins Weiße Haus". Diese schildert den Werdegang desTrump-Clans und deren außergewöhnlichen Einwanderergeschichte undgibt Einblick in die Herkunft des 45. Präsidenten der VereinigtenStaaten, Donald Trump.Um 21.00 Uhr geht es weiter mit "Trumps Klima-Krieg - Amerikasneue Umweltpolitik". Der Film beleuchtet, wie Donald Trump sofortnach seinem Amtsantritt Anfang 2017 den ehemaligenGeneralstaatsanwalt von Oklahoma, Scott Pruitt, einen einstigenGegner der Umweltschutzbehörde EPA, zu deren Leiter gemacht hat -inzwischen ist Pruitt aus diesem Amt zurückgetreten.Im Anschluss, um 21.45 Uhr, folgt die Dokumentation "AbsoluteMacht - Was dürfen Amerikas Präsidenten?". Darin geht es um dieKritik an der bisherigen Politik Donald Trumps und wie bereits zuvorandere US-Präsidenten an den Werten der Nation gerüttelt haben.Richard Nixon stürzte über die "Watergate"-Affäre. George W. Bushschreckte im "War on Terror" auch vor Folter nicht zurück.Um 22.15 Uhr folgt eine hochkarätig besetzte phoenix-Runde zumThema "Nato-Gipfel - Deutschland unter Druck", die sich ebenfalls mitDonald Trump beschäftigt. Gäste sind der ehemalige US-BotschafterJohn C. Kornblum, Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik(SWP) Berlin, Karl-Heinz Lather, General a.D. und Thomas Wiegold,freier Journalist und Blogger.In phoenix der tag ab 23.00 Uhr fasst Moderator Thomas Bade dieErgebnisse des NATO-Gipfels in Brüssel zusammen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell