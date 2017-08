phoenix-Themenabend: Nordkorea - Nuklearschlag oder Säbelrasseln? - Donnerstag, 31. August 2017, ab 20.15 Uhr

Bonn (ots) - Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt dasnordkoreanische Atomprogramm die Welt - doch noch nie schien die Lageso gefährlich wie heute.Mit dem Test der Hwasong-14 Anfang Juli zeigte Pjöngjang, dass dasRaketenprogramm des Landes weiter ist als vermutet. Die Rakete könnteeine Reichweite von bis zu 8000 Kilometern haben, hieß es besorgt ausdem US-Außenministerium. Ende Juli ließ das Regime eine weitereRakete abfeuern. Diesmal gingen Beobachter davon aus, das Geschosskönne Ziele in bis zu 10.000 Kilometern Entfernung treffen: also auchMetropolen in den Vereinigten Staaten.Die USA würden dem Regime von Diktator Kim "mit Feuer und Wut"begegnen, sollte es weiter provozieren, konterte der US-Präsident.Pjöngjang legte daraufhin Pläne für einen Raketenangriff auf Zielenahe der Pazifikinsel Guam vor, auf der die USA einenLuftwaffenstützpunkt unterhalten.Wie gefährlich sind die Drohungen? Mit einem Themenabend"Nordkorea" blickt phoenix in seiner typischen Programmkombinationaus Dokumentationen und einer Diskussionssendung auf die StrukturenNordkoreas und beschäftigt sich mit dem Führer des Landes."Nordkorea - Marathon und Volkskongress" (ORF/2016) zeigt um 20.15Uhr, welche Schwierigkeiten ein Journalist meistern muss, wenn erbeim Pjöngjang-Marathon mitläuft. Für die Dokumentation "ImNiemandsland - Was Korea teilt" (ZDFinfo/2016) haben erstmals einezivile Beobachtungsmission und ein Kamerateam die Genehmigungerhalten, die demilitarisierte Zone Koreas zu besuchen. Der Film istab 20.45 Uhr zu sehen. In der anschließenden Dokumentation"Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer" (ZDF/2017)ab 21.30 Uhr berichtet der Autor Anthony Dufour über die Kindheit desDiktators.Zum Abschluss des Themenabends diskutiert Moderator AlexanderKähler mit seinen Gästen in einer aktuellen phoenix-Runde um 22.15Uhr die Lage in Nordkorea.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell