phoenix Themenabend: Deportation, Ghetto, Vernichtung - die Wannseekonferenz und der geplante Massenmord - Montag, 16. Januar 2017, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Die Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942 giltgemeinhin als der Ausgangspunkt für die von Nazi-Deutschlandorganisierte Vernichtung der Juden in Deutschland und Europa. Ineiner Villa am Berliner Wannsee kamen seinerzeit 15 hochrangigeVertreter des NS-Regimes und der SS zusammen, um unter dem Vorsitzvon Reinhard Heydrich den Holocaust an den Juden im Detail zukoordinieren. Anlässlich des 75. Jahrestages der Wannseekonferenzwidmet sich phoenix in einem Themenabend den Hintergründen und derBedeutung der Konferenz sowie dem Aufstand im Warschauer Ghetto.Welchen Stellenwert hat die Wannseekonferenz in der Genese desHolocausts nach neuester Forschung? Was macht die Einzigartigkeitdieses Völkermordes aus? Und wer waren die entscheidenden Köpfehinter dem organisierten Massenmord? Über diese und weitere Fragendiskutiert Michaela Kolster in "Unter den Linden vor Ort" an derGedenkstätte Haus der Wannseekonferenz, mit ihren Gästen: Prof.Julius H. Schoeps, Historiker und Gründungsdirektor Moses MendelssohnZentrum für europäisch-jüdische Studien und Prof. Peter Longerich,Historiker.Vor der Gesprächssendung sendet phoenix die Dokumentation "DieKinder des Ghettos - Der Aufstand von Warschau". Der Filmrekonstruiert die dramatischen Ereignisse vom April 1943 undbeleuchtet das Schicksal der Menschen im Warschauer Ghetto.Tagebücher und Erinnerungen Überlebender, unter ihnen derNobelpreisträger Marcel Reich-Ranicki, bezeugen eindrucksvoll dieÄngste und Hoffnungen der Menschen als Antwort auf Verfolgung,Erniedrigung und völlige Entrechtung.http://ots.de/OhGH7Noch Fragen? Tel. 0228 9584-192 | E-Mail: presse@phoenix.dehttp://presse.phoenix.de | Fotos: www.ard-foto.de |https://twitter.com/phoenix_komPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell