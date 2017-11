phoenix Thema: WeltTour Brasilien - Samstag, 11. November 2017, 13.00 Uhr

Bonn (ots) - Brasilien besticht mit seiner Naturschönheit.ARD-Korrespondent Michael Stocks nimmt die Zuschauer mit aufWanderwege, die spektakuläre Aussichten auf die brasilianische Küstebieten. So sehr das Land durch seine Naturschätze fasziniert, so sehrdeprimiert es auch aufgrund der wachsenden Armut. Hinzu kommt, dassimmer mehr Menschen aus Venezuela Zuflucht in Brasilien suchen.ARD-Korrespondent Michael Stocks ist es gelungen, die durch einMisstrauensvotum abgesetzte ehemalige Präsidentin Brasiliens, DilmaRousseff, für ein längeres Interview zu gewinnen. Rousseff beklagtden moralischen Verfall des Parlaments, die wirtschaftliche Krise undunendliche Korruptionsskandale.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell