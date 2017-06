Bonn (ots) - Großbritannien wählt ein neues Parlament. GingPremierministerin Theresa May zu Beginn des Wahlkampfs noch als klareFavoritin ins Rennen, so konnte ihr Herausforderer, Labour-ChefJeremy Corbin, in den letzten Tagen stark aufholen. Mays Wiederwahlgilt bei britischen Meinungsforschungsinstituten zwar alswahrscheinlich, ihre Mehrheit im Unterhaus ist aber gefährdet. WelcheAuswirkungen wird die Wahl in Großbritannien auf dieBrexit-Verhandlungen haben? Welchen Einfluss werden Fragen derInneren Sicherheit auf das Wahlverhalten der Briten haben? Diese undandere Fragen erörtert Moderatorin Mareike Bokern in einemphoenix-Themenschwerpunkt zur Wahl in Großbritannien mit demEngland-Experten Graham Lucas.Außerdem sendet phoenix zwei spannende Dokumentationen zu diesemThema: "Großbritanniens neue Eiserne Lady", von den NDR-AutorinnenHanni Hüsch und Julie Kurz, sowie "Großbritannien - Startschuss fürBrexit", von Bettina Prendergast und Peter Fritz vom ORF.http://ots.de/xABoyPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell