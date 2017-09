phoenix Thema: Soziale Gerechtigkeit - Samstag, 02. September 2017, 13.00 Uhr

Bonn (ots) - Deutschland geht es gut. Die Wirtschaft läuft, dieSteuerquellen sprudeln, die Arbeitslosenquote ist niedrig. Trotzdemfinden viele Deutsche, dass es ungerecht zugeht in unserem Land. Siehaben Existenzängste, fühlen sich abgehängt, von der Politikvergessen und fordern mehr soziale Gerechtigkeit. Was aber bedeutetsoziale Gerechtigkeit? phoenix-Reporterin Inge Swolek hat inverschiedenen sozialen Milieus nachgefragt und mit Menschengesprochen, die trotz Arbeit finanziell kaum über die Runden kommenund verzweifelt bezahlbare Wohnungen suchen. Zu Wort kommt auchPfarrer Franz Meurer, der für seine klaren Worte und sein Engagementfür sozial Benachteiligte bundesweit bekannt ist.Inge Swolek fragt bei den Politikern nach, was für sie sozialgerecht ist und welche politischen Lösungen sie anbieten, damit dieBürger wieder das Gefühl haben, dass Leistung sich lohnt und dieSchere zwischen arm und reich nicht noch weiter auseinander klafft.Der Sozialwissenschaftler Prof. Schnabel erklärt, weshalb in derBevölkerung trotz der positiven Wirtschaftsdaten das Gefühl dersozialen Ungerechtigkeit herrscht.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell