phoenix Thema: Das Saarland wählt, Freitag, 24. März 2017, 12.45 Uhr

Bonn (ots) - Wahlkampf-Endspurt im Saarland: BleibtCDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer an der Macht? Oderwird SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger Regierungschefin in derersten rot-roten Koalition in einem westdeutschen Bundesland? Undwelche Auswirkungen hat die Abstimmung an der Saar auf dieBundestagswahlen in sechs Monaten? Darüber sprichtphoenix-Moderatorin Mareike Bokern mit dem PolitikwissenschaftlerProf. Emanuel Richter von der RWTH Aachen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell