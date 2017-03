phoenix Thema: Niederlande hat die Wahl - Dienstag, 7. März 2017, 10.45 Uhr

Bonn (ots) - Es bleibt spannend in Europa: Am 15. März wählen dieNiederländer ihr Parlament. Alles schaut auf das mögliche Abschneidenvon Geert Wilders und seiner Partei PVV. Der Wahlausgang ist völligoffen. Die Wahl in den Niederlanden ist die erste von dreiAbstimmungen in einem EU-Gründungsmitglied in diesem Jahr. Auch inFrankreich und in Deutschland, wo ebenfalls neue Parlamente gewähltwerden, setzen rechtspopulistische Parteien wie der Front Nationalund die AfD auf einen Anti-EU-Kurs.Wird bereits diese Wahl die EU verändern? Wir schauen genauer hinauf dieses Nachbarland vor der Wahl. Durch das Thema führt ModeratorThomas Bade. Studiogast ist Andre Krause, PolitikwissenschaftlerUniversität Münster.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell