phoenix Thema: Die Niederlande vor der Wahl, Dienstag, 14. März 2017, 10.45 Uhr

Bonn (ots) - Europa zittert vor der Wahl in den Niederlanden. Holtdie PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders mehr Stimmen als dierechtsliberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte? Wie schlagensich die beiden Spitzenkandidaten im TV-Duell? Und welchen Einflusshat die diplomatische Krise mit der Türkei auf die Wahl? Darüberdiskutiert phoenix-Moderatorin Mareike Bokern mit André Krause,Historiker im Zentrum für Niederlande-Studien an der UniversitätMünster. Im Anschluss zeigt der Sender die Dokumentation"Ausgerechnet Holland! Warum die Populisten so erfolgreich wurden"von Peter Wollring und Martin Herzog (WDR 2016).