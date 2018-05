phoenix Thema: Neue Horizonte - Der Weg zurück zum Mond - Mittwoch, 09. Mai 2018, 12.45 Uhr

Bonn (ots) - Am 6. Juni 2018 ist es soweit: Der deutsche AstronautAlexander Gerst bricht zu seiner zweiten Mission zur InternationalenRaumstation ISS auf. "Horizons" ist nicht nur der Titel, den sichGerst für seine Mission ausgesucht hat - neue Horizonte solllangfristig auch die Reise zum Mars ermöglichen. Als Basis fürMissionen zum Mars soll die bemannte Raumfahrt zum Mond wiederaufgenommen werden. Also wieder zurück auf Anfang um weiter hinaus zukommen? Wie sieht die Raumfahrt der Zukunft aus? Liegt sie baldvollends in privater Hand? Welchen Nutzen haben die Missionen für dasLeben auf der Erde? Von der Apollo-Mission bis zu neuestenRaketentechnologien beleuchtet das phoenix-Thema die Wege derinternationalen Raumfahrt. Im Interview mit phoenix-Moderator MichaelKrons spricht Alexander Gerst über die Vorbereitungen auf seinezweite Weltraum-Mission.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell