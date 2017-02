phoenix Thema: Die NATO am Scheideweg? - Donnerstag, 09. Februar 2017, 10.45 Uhr

Bonn (ots) - Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des KaltenKrieges ergibt sich ein angespanntes Bild hinsichtlich derBeziehungen zwischen Ost und West. Russland und die NATO steigernihre Militärausgaben. Auch Deutschland erhöht zum ersten Mal seit demZusammenbruch der Sowjetunion seinen Verteidigungsetat. Diebaltischen Staaten und Polen haben Angst vor einer russischenInvasion. Die NATO erhöht ihre Präsens an der Ostflanke. Der neueUS-Präsident Trump nennt die NATO obsolet.Moderatorin Tina Dauster spricht über die neue Rolle der NATO unddas angespannte Ost-West-Verhältnis mit dem Sicherheitsexperten KlausOlshausen und dem Moskauer ZDF-Korrespondenten Bernhard Lichte.In der Dokumentation "Eiszeit: Ist der Kalte Krieg zurück?" reisendie Autoren Katrin Materna und Christian Trippe durch Russland, dieUkraine, Polen und die baltischen Staaten. Sie sprechen nicht nur mithochrangigen Politikern, Militärs und Experten, sondern auch mit denMenschen in den Grenzgebieten über ihre Ängste und Sorgen. Wiegefährlich ist die Eskalation in den Beziehungen zwischen Ost undWest? Steht die NATO am Scheideweg?Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell