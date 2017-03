Bonn (ots) - Bilder von sterbenden Babys und Tierkadaver - am Hornvon Afrika bahnt sich eine Hungerkatastrophe an. Nach Angaben derVereinten Nationen sind 15 Millionen Menschen vom Hunger bedroht.Betroffen sind Äthiopien, Dschibuti, Eritrea und Somalia. DieUrsachen, so sagen Experten, sind überwiegend von Menschenhandgemacht - aber nicht nur. Neben der anhaltenden Dürre verhindernkriegerische Konflikte, Terror und hemmungslose Ausbeutung derRessourcen den Aufbau von nachhaltigen Strukturen, die die Länderwirtschaftlich unabhängig machen könnten. Droht uns eine neueFlüchtlingswelle?Was aber tun? Hilft der Marshallplan des deutschenEntwicklungshilfeministers Gerd Müller? 16 Milliarden Euro fließenaus Deutschland in die weltweite Entwicklungshilfe, doch was bringensie? phoenix schaut nach Afrika. Im Bonner Studio diskutiertModerator Thomas Bade mit Jane Ayeko, Expertin fürEntwicklungspolitik in Afrika, und Prof. Andreas Dittmann, Expertefür Konfliktforschung an der Universität Gießen.Das Thema wird abgerundet durch die Dokumentation "Das großeAckersterben" (ZDF 2015). Darin begleitet Autor Claus Schenk JohannesSchoeneberger von der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(GIZ) nach Äthiopien. Seit 50 Jahren versucht die GIZ dort Böden zurekultivieren und den Menschen schonende Anbaumethoden beizubringen.http://ots.de/VJniJPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell