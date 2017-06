Bonn (ots) - Seit den Anschlägen in Frankreich 2015 ist der Terrorin Europa angekommen. Auch Deutschland ist nicht verschont geblieben.Die Tatorte hießen Würzburg, Ansbach, Berlin. Die Forderungen danachlauteten: mehr Polizisten, mehr Überwachung, mehr Zusammenarbeit derBehörden.Doch reicht die bisherige Antwort der Politik aus? Und wieverunsichert sind die Bürger mittlerweile? Hat die Angst bereitsEinzug in unseren Alltag gehalten? Müssen wir auch in Deutschlandkünftig lernen, mit dem Terror zu leben? Welche Erfahrungen könnenwir von Israel übernehmen, wo der Terror seit Jahrzehnten zum Alltaggehört?Darüber diskutiert Sara Bildau mit:- Martin Hoch, Sicherheitsexperte der Konrad-Adenauer Stiftung- Stephan Grünewald, Diplompsychologe aus KölnDie Dokumentation "Europa - Leben mit der Angst" schildert dieSituation unserer Nachbarländer.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell