phoenix Thema: Klima und Kommune - Montag, 13. November 2017, ab 12.45 Uhr

Bonn (ots) - Ab Montag, 13. November, bis Freitag, 17. November,berichtet phoenix täglich live vom UN-Klimagipfel in Bonn. JedeSendung steht unter einem thematischen Schwerpunkt, der auch auf derKonferenz diskutiert wird. Zum Ende jeder Sendung werfenKlimareporter einen Blick in einen anderen Erdteil. Wie macht sichder Klimawandel dort bemerkbar? Wo sind die Klimakiller versteckt?Und wo gibt es innovative Projekte, um den CO2-Ausstoss zureduzieren?Am Montag geht es um den Themenkomplex "Klima und Kommune". ZumStand der Verhandlungen wird Jennifer Morgan, Vorsitzende vonGreenpeace International, Rede und Antwort stehen. Reporterin IngeSwolek wird zusammen mit Klaus dem Geiger und Nicola Bramkamp vomTheater Bonn anschließend der Frage nachgehen, wie die Forderungender Bürger in Sachen Klimapolitik vom letzten Jahrhundert bis heuteausgesehen haben.Ein Schwerpunkt wird das internationale Gipfeltreffen derKommunalen Politik sein, das am Wochenende stattgefunden hat. DieErgebnisse, Ideen für eine bessere kommunale Klimapolitik,zusammengetragen von über 3000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeisternsowie Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aus mehr als 60Ländern, werden direkt in die Konferenz einfließen. Der alte und derneue Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown und ArnoldSchwarzenegger, sind Teilnehmer des Gipfels und so setzt die Sendungeinen Schwerpunkt auf die US-Klimapolitik. Wie wird es nach DonaldTrumps Ankündigung des Ausstiegs aus dem Klima-Abkommen weiter gehen?Der Klimareport in dieser Sendung kommt von Susanne Schoenborn ausChina. Ein Land, das zu den größten Co2-Emittern gehört, das sichjetzt aber dem Pariser Klimaabkommen verschrieben hat und zumindestfinanziell zu einer Energiewende beitragen will.http://ots.de/CbQMVPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell