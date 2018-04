phoenix Thema: Irak - Leben nach dem IS - Mittwoch, 18. April 2018, 10:45 Uhr

Bonn (ots) - Monatelang tobte der Kampf um Mossul. Im Juni 2017gab sich der IS geschlagen und zog aus der zweitgrößten irakischenStadt ab - dort, wo die Terrororganisation 2014 ihr Kalifatausgerufen hatte und teilweise zwei Drittel des Iraks beherrschthatte. Häuser und Straßen sind zerstört, Gesundheitsversorgung undWirtschaft in dem an Öl reichen Land liegen am Boden. Menschen sindtraumatisiert, Familien zerrissen, die Gesellschaft gespalten, dasMisstrauen groß. Der Wiederaufbau ist mühsam und ohne internationaleHilfe wohl kaum machbar.Die Bundeswehr hat seit kurzem ein neues Mandat für das gesamteLand, denn die IS-Gefahr ist noch nicht gebannt, die Lage ist fragil.Anlässlich der Parlamentswahl Mitte Mai blickt phoenix in den "Iraknach dem IS". Wie geht das Leben dort weiter? Wo normalisiert es sichwieder, wo nicht?Moderatorin des phoenix-Themas ist Tina Dauster. Bei ihr zu Gastist Daniel Gerlach, Nahost-Experte und Chefredakteur des MagazinsZenith. Die Reportage "Mossul - Trümmer, Leid und Hoffnung" vonARD-Korrespondent Daniel Hechler gibt Eindrücke aus der zerstörtenStadt wider.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell