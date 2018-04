phoenix Thema: Geheimdienste - Fluch oder Segen? - Donnerstag, 12. April 2018, 14.45 Uhr

Bonn (ots) - Sie sind da, um uns und unsere Demokratie zuschützen: Der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst und derMilitärische Abschirmdienst. Berichterstattung zur Arbeit der Dienstewird oft durch Negativschlagzeilen dominiert. Mangelnde Kommunikationzwischen den Diensten und verschiedenen Landesämtern konnten denTerroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz nicht verhindern,V-Männer des Verfassungsschutzes in der rechten Szene ließen dasNPD-Verbotsverfahren im ersten Anlauf scheitern, 10 Jahre dauerte es,bis das NSU-Terrortrio als solches erkannt wurde.Die Vergiftung des russischen Doppelagenten Sergej Skripal lösteeine diplomatische Krise zwischen Russland und diversen europäischenLändern aus. Gerechtfertigt? Im In- und Ausland sind die Mythen, diesich um Geheimdienste ranken der Nährboden für Verschwörungstheorien.Doch wie steht es um die These, dass die Geheimdienste vom "Geschäftmit der Angst" profitieren? Und wie sieht die Historie unserereigenen Geheimdienste aus?Diese Fragen erörtert Moderatorin Sonja Fuhrmann im phoenix-Thema"Geheimdienste - Fluch oder Segen?" mit dem GeheimdienstexpertenProf. Wolfgang Krieger. Die Dokumentation "Putins kalter Krieg - Einrussischer Agent packt aus" wirft außerdem einen Blick auf die Arbeitdes russischen Geheimdienstes FSB.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell