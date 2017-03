phoenix Thema: Frankreich vor der Wahl - Mittwoch, 28. März 2017, 10.45 Uhr

Bonn (ots) - Am 23. April ist es soweit: In der ersten Runde derfranzösischen Präsidentschaftswahlen kämpfen 11 Kandidaten um dashöchste Amt der Fünften Republik. Präsident Hollande ist unbeliebtwie keiner seiner Vorgänger und wird nicht mehr antreten. Die Wahlseines Nachfolgers findet in schwierigen Zeiten statt. Seit denTerroranschlägen 2015 befindet sich das Land im Ausnahmezustand.Soziale Spannungen und wirtschaftliche Probleme bestimmen denfranzösichen Wahlkampf. Welche Kandidaten haben die bestenAussichten? Was genau wollen Front-National-Chefin Marine Le Pen oderder parteilose Kandidat Emmanuel Macron? Ist der KonservativeFrançois Fillon durch seine Affären schon geschlagen?ARD-Korrespondent Mathias Werth moderiert das phoenix-Thema"Frankreich vor der Wahl" und stellt die Kandidaten und ihreProgramme vor. Er spricht mit dem leitenden Politikredakteur beimfranzösischen Info-Sender France 24, Gauthier Rybinski. Außerdemtrifft er die Autorin Gila Lustiger, die seit 30 Jahren in Parislebt. Sie hat viele Bücher und Aufsätze über die französischeGesellschaft geschrieben und die Ursachen von Gewalt, vor allemJugendgewalt recherchiert. Besonders intensiv setzte sich GilaLustiger in ihrem Essay "Erschütterung" mit dem Terror in Frankreichauseinander.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell