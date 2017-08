phoenix Thema: Die Flüchtlingsfrage - eine Zwischenbilanz zur Bundestagswahl, Dienstag, 22. August 2017, 09.15 Uhr

Bonn (ots) - Hundertausende Flüchtlinge kommen im September 2015über die Balkanroute nach Europa. Kanzlerin Angela Merkel trifftdamals nach Absprache mit Österreich und Ungarn die Entscheidung, dieMenschen ungehindert nach Deutschland einreisen zu lassen. AmMünchner Hauptbahnhof und anderswo heißt es "Refugees welcome",Deutschland zeigt ein freundliches Gesicht, tausende Freiwilligehelfen, die Politik stellt Milliarden zur Verfügung. Insgesamt nimmtDeutschland 890 000 Menschen auf. Doch dann verändert dieSilvesternacht 2015/2016 in Köln die Stimmung - ein entfesselter Mobvor allem von Nordafrikanern bedrängt, belästigt und vergewaltigthunderte von Frauen. Das Entsetzen ist groß, doch das ist erst derAnfang. Auf die Silvesternacht folgt islamistischer Terror,ausgerechnet durch Flüchtlinge, mit Toten und Verletzten.Wie geht das weiter, wie ist das zu schaffen, was gewinnen und wasverlieren wir, was muss anders werden? phoenix-Reporter Hans-WernerFittkau liefert im phoenix-Thema kurz vor der Bundestagswahl eineZwischenbilanz zur Flüchtlingsfrage. Zu sehen sind Gespräche mitFlüchtlingen und Reportagen darüber, wie sie sich in Deutschlandintegrieren wollen. Auch Lokalpolitiker kommen zu Wort, die meinen,dass es gut angelegtes Geld sei, in Flüchtlinge zu investieren.Außerdem sprechen Arbeitgeber, die aus sozialer VerantwortungAusbildungsplätze für Flüchtlinge schaffen. Analysen zur Terrorgefahrdurch Flüchtlinge, die Entwicklung des Arbeitsmarktes und die Frage,wie zu erwartende Migrationsströme verlaufen könnten, runden denBeitrag ab.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell