phoenix Thema: Erdogans Muskelspiele - die Türkei auf dem Weg in die Diktatur, Montag, 28. August 2017, 10.45 Uhr

Bonn (ots) - Die deutsch-türkischen Beziehungen haben einen neuenTiefpunkt erreicht. Die Äußerungen von Präsident Erdogan überAußenminister Gabriel, die Situation der inhaftiertenMenschenrechtler und Journalisten in der Türkei und der Aufruf zumWahlboykott an die Adresse der Deutsch-Türken stellen Berlin undAnkara vor große diplomatische Herausforderungen.Das Verhältnis ist angespannt trotz der engen Beziehungen beiderLänder. In Deutschland leben rund drei Millionen Menschen mittürkischem Migrationshintergrund. Etwa fünf Millionen deutscheTouristen besuchen jährlich die Türkei. Ein weiterer wichtiger Faktorist die geostrategische Lage der Türkei. Als Brücke zwischen Europaund den Krisenherden im Nahen Osten ist die Türkei eine bedeutendeRegion für die Sicherung der EU-Außengrenzen.phoenix-Moderator Stephan Kulle geht der Frage nach, welcheAuswirkungen der Streit auf das Verhältnis hat und in welche Richtungsich die Türkei entwickelt. Darüber spricht er mit seinem Gast BahaGüngör, freier Journalist, und einem Korrespondenten vor Ort inIstanbul.