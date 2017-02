phoenix Thema: Bundeswehr - Allzeit bereit? - Mittwoch, 22. Februar 2017, 12.45 Uhr

Bonn (ots) - Die Bundeswehr hat viele Baustellen: Mal ist es derPannenflieger A400M, der Probleme macht, mal der KampfhubschrauberTiger. Doch die eigentliche Mammut-Aufgabe ist es, nach derAbschaffung der Wehrpflicht, geeignetes Personal zu finden. AlteKasernen, altes Equipment - Das lockt nicht gerade den qualifiziertenNachwuchs.Wie können Anschaffungspannen vermieden werden? Was bedeutet esfür die Bundeswehr, wenn Einstellungs-Kriterien nach unten korrigiertwerden? Wie ist die Truppe im Cyber-Kampf aufgestellt?Darüber spricht Moderator Hans-Werner Fittkau im Themaschwerpunkt"Bundeswehr - Allzeit bereit?" mit Franz Josef Jung, CDU, ehemaligerVerteidigungsminister und Mitglied im Verteidigungsausschuss desDeutschen Bundestages, Walter Jertz, General a. D., sowie MarcoSeliger, Chefredakteur des Reservisten-Magazins "Loyal".Die Dokumentation "7 Tage...beim Bund" berichtet von jungenRekruten in der Grundausbildung und geht der Frage nach: Was sind dasfür Menschen, die sich freiwillig für den Dienst an der Waffeentscheiden?Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell