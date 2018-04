phoenix Thema: Am Himmel und im Weltall - Die Trends - Samstag, 28. April 2018, 13.00 Uhr

Bonn (ots) - Vom 25. bis zum 29. April präsentieren über 1.000Aussteller auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung(ILA) in Berlin ihre neuesten Technologien. Partnerland ist in diesemJahr Frankreich. Im phoenix Thema "Am Himmel und im Weltall - DieTrends" schaut Moderator Michael Krons auf die aktuellenEntwicklungen in der zivilen und militärischen Luftfahrtindustriesowie der internationalen Raumfahrt.Mit ihrer Vision von "fliegenden Taxis" erntete die designierteStaatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, Anfang März vorallem Spott und Häme. Doch die Idee des autonomen Fliegens gehörtneben der Entwicklung energiesparender Flugzeug-Modelle zu deninnovativen Themen auf der diesjährigen ILA. Über diese und andereTrends der zivilen Flugzeugindustrie spricht Michael Krons mit demEntwicklungschef von Boeing, Mike Sinnett, und dem Leiter fürForschung und Technik bei Airbus, Axel Flaig.Außerdem beleuchtet das Thema die Hintergründe derdeutsch-französischen Kooperation im Militärbereich, die auch dieEntwicklung eines neuen europäischen Kampfflugzeugs umfasst.Abschließend wirft Michael Krons gemeinsam mit ESA-ChefJohann-Dietrich Wörner und dem Leiter für DLR Experimente ISS, VolkerSchmid, einen Blick auf aktuelle Missionen in der Raumfahrt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell