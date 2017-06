phoenix-Sondersendung zum Terroranschlag in London Sonntag, 4. Juni 2017, 17.00 Uhr

Bonn (ots) - Aufgrund des Terroranschlags mit sieben Toten undetwa 50 Verletzten in der Nacht auf Pfingstsonntag im LondonerAusgehviertel öffnet der Ereignis-und Dokumentationskanal seinProgramm. Mareike Bokern führt ab 17.00 Uhr durch die Sondersendung.Gemeinsam mit dem Terrorexperten Rolf Clement vom Deutschlandradiound der ZDF-Korrespondentin Diana Zimmmermann, die sich mitaktuellen Informationen aus London meldet, trägt Bokern die Faktenund politischen Reaktionen in Großbritannien, Europa und weltweitzusammen. phoenix zeigt dabei auch die Statements der britischenPremierministerin Theresa May und von Londons Bürgermeister SadiqKhan sowie Reaktionen und Anteilsbekundungen führender Politiker undRegierungsvertreter. Auch das Primetime-Programm ändert phoenixheute. Um 20.15 Uhr sendet der Bonner Sender statt der geplantenPrinz Philip Dokumentation, Die Geheimnisse der Kennedy Frauen vonAnnette Harlfinger, ZDF 2017 und im Anschluss die zeitgeschichtlicheDokumentation, um 21.00 Uhr ZDF-History Englands Krone.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell