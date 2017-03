phoenix-Sonderprogramm zur Parlamentswahl in den Niederlanden, Mittwoch, 15. März 2017, ab 20:15 Uhr

Bonn (ots) - Mit der Wahl eines neuen Parlaments am 15. März 2017stehen die Niederlande vor einer richtungsweisenden Entscheidung -für ihr eigenes Land, aber auch für die Zukunft der EuropäischenUnion. Die Wahl ist die erste von drei Abstimmungen in einemEU-Gründungsmitglied in diesem Jahr. phoenix berichtet am Wahlabendab 20.15 Uhr vier Stunden lang ausführlich über die Wahl imNachbarland. Gegen 21.00 Uhr wird die erste Prognose erwartet. Dieendgültigen Ergebnisse werden voraussichtlich erst in der Nachtbeziehungsweise am Donnerstagmorgen feststehen.Um besonders nah dran zu sein und die Stimmung authentisch zuzeigen, sendet phoenix das Programm des niederländischen TV-SendersNOS im Zweikanalton. Die Zuschauer können entscheiden, ob sie dasniederländische Original oder die deutsche Übersetzung verfolgenmöchten. Im Bonner Studio ordnet Constanze Abratzky mit demPolitikwissenschaftler André Krause, Zentrum für Niederlande Studiender Universität Münster, die Prognosen ein. Zugeschaltet aus Den Haagist Stefan Leifert, Korrespondent im ZDF-Studio Brüssel. Im Anschlusssendet phoenix die arte-Dokumentation "Auch unsere Niederlande!Sylvana Simons und ihre neue Partei". Simons hat die Partei "Artikel1" als Antwort auf die rechtspopulistische Partei von Geert Wildersgegründet. Sie ist benannt nach dem ersten Paragrafen derniederländischen Verfassung, der die Gleichbehandlung allerfestschreibt. Der jungen Vereinigung werden gute Chancen eingeräumt,einen oder mehrere Sitze zu bekommen.In der #phoenix-Runde ab 22.00 Uhr können die Zuschauer mitAlexander Kähler via Facebook (www.facebook.com/phoenix), Twitter(#phoenixrunde) oder E-Mail (runde@phoenix.de) mitdiskutieren. Gästesind der Politiker und Publizist Oswald Metzger, die niederländischeJournalistin Dieuwke van Ooij und der Politikwissenschaftler WernerPatzelt.Um 23.00 Uhr übernimmt wieder Constanze Abratzy mit ihremStudiogast André Krause.http://ots.de/wSbPvPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell