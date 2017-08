Bonn (ots) - Das Super-Wahljahr erreicht seinen Höhepunkt: Miteinem umfangreichen Sonderprogramm "Wahl 2017 - Wie ticktDeutschland" bereitet phoenix auf die Bundestagswahl am 24. Septembervor.Kann die Union ihren Kurs mit Angela Merkel an der Spitzeerfolgreich weiterführen? Welche Koalitionen sind realistisch? Überdiese und weitere Fragen diskutieren Birgit Wentzien, Chefredakteurindes Deutschlandfunks, und phoenix-Programmgeschäftsführer MichaelHirz am Montag, 14. August 2017, um 20.15 Uhr mit der BundeskanzlerinAngela Merkel im "Forum Politik". Die Sendung bildet den Auftakt zumphoenix-Sonderprogramm.Drei Tage später, am 17. August 2017, 20.15 Uhr, stellt sichHerausforderer und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im "ForumPolitik" den Fragen der Moderatoren Michaela Kolster,phoenix-Programmgeschäftsführerin, und Stephan Detjen,Chefkorrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios.Anfang September geht auch phoenix in die heiße Wahlkampfphase: Infünf Ausgaben "Unter den Linden spezial" begrüßen die ModeratorenMichael Hirz und Michaela Kolster die Spitzenkandidaten derjenigenParteien, die nach CDU und SPD die größten Chancen auf einen Einzugin den Bundestag haben. Dabei sind u.a die AfD-SpitzenkandidatinAlice Weidel (4.9.) sowie der bayerische Innenminister undCSU-Politiker Joachim Herrmann (7.9.).Im "Politiker-Speed-Dating" (13.9./22.15 Uhr) übernehmen dieBürger die Regie: Im Berliner Museum für Kommunikation sitzen sichsieben Bürger und sieben Spitzenpolitiker gegenüber. Jeder Teilnehmerkann dort seine persönlichen Fragen stellen - ohne Vorgaben fürThemen. Nach sieben Minuten werden die Plätze gewechselt.Am Wahlabend selbst berichtet phoenix ausführlich ab 16.00 Uhr ineiner mehrstündigen Sondersendung. Moderatorin ist Michaela Kolster.Ab 21.15 Uhr diskutiert Michael Hirz mit einer Journalistenrunde denWahlausgang. Ab 22.00 Uhr fassen Michael Kolz und Alfred Schier dasWichtigste des Abends noch einmal zusammen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell