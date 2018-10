phoenix Sonderprogramm zur Bayern Wahl 2018 - Sonntag, 14. Oktober 2018, ab 16.30 Uhr

Bonn (ots) - Ein Jahr nach der Bundestagswahl ist die BayerischeLandtagswahl die erste Möglichkeit für die Wähler, die Politik derGroßen Koalition in Berlin zu beurteilen.Von Freitag bis Montag sendet phoenix über 20 StundenSonderprogramm zur Landtagswahl in Bayern. Allein am Sonntag, 14.Oktober 2018 steht das Programm ganz im Zeichen Bayerns. Ergänzend zuden über fünf Stunden Live-Berichterstattung zeigt phoenix imAbendprogramm drei aktuelle Dokumentationen, die das Besondere amsüdlichsten Bundesland näher beleuchten.Bereits am Freitag, 12. Oktober 2018, widmet sich das "phoenix vorort: Bayern vor der Wahl" unter anderem mit einem Rückblick auf dieDuelle und der Vorstellung der Kandidaten dem Thema. Am Wahlsonntagbegleitet phoenix ab 16.30 Uhr die Ereignisse in Bayern. Aus demMaximilianeum in München meldet sich Michael Kolz. Seine Gäste imBayerischen Landtag sind der Chefkorrespondent des Münchner MerkurChristian Deutschländer und Roman Deininger von der SüddeutschenZeitung.In Berlin berichten die phoenix-Reporter über die Reaktionen inden Parteizentralen. Im Bonner Studio hält Helge Fuhst die Fäden inder Hand und fasst das Geschehen des Wahlabends zusammen. Ervermittelt die Prognosen und Hochrechnungen, und wird dabeiunterstützt von der Parteienforscherin Prof. Andrea Römmele undCicero-Chefredakteur Christoph Schwennicke. Co-Moderatorin SonjaFuhrmann präsentiert in erster Linie die Hochrechnungen undPrognosen, sowohl von ARD als auch vom ZDF, und informiert überÄußerungen und Reaktionen in den sozialen Netzwerken.Ab 20.15 Uhr diskutiert Michaela Kolster in der phoenix wahlrunde"Bayern hat gewählt - Die Konsequenzen für den Bund" im Berlinerphoenix-Studio mit Elisabeth Niejahr, ChefreporterinWirtschaftswoche, dem Herausgeber des Tagesspiegels Stephan-AndreasCasdorff, und dem Leiter des Parlamentsbüros der FAZ, Eckart Lohse.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell