phoenix-Sonderprogramm zu den US-Kongresswahlen: Amerika - Land der Gegensätze - ab Montag, 29. Oktober bis Donnerstag, 8. November 2018

Bonn (ots) - Halbzeit und Prüfstein für Donald Trump. Seit seinerWahl vor zwei Jahren hat der 45. Präsident der USA die Innen- undAußenpolitik gemäß seinem Motto "America first" weitgehendumgekrempelt. Mit seinem undiplomatischen Auftreten und seinerhemdsärmeligen Art hat Trump andere Staatschefs, die Presse und sowiegroße Teile der US-Bevölkerung gegen sich aufgebracht. Seine Wählerlieben ihn aber genau für diese unkonventionelle Art, Politik zumachen. Am 6. November 2018, zur Mitte der Präsidentschaft, findendie "Midterm Elections" statt: ein Drittel der Senatoren, das gesamteRepräsentantenhaus sowie die Parlamente der meisten Bundesstaatenwerden neu gewählt. Gelegenheit für die Amerikaner, Trump einenDenkzettel zu verpassen - oder zu bestätigen.Der Ereignis- und Dokumentationskanal berichtet ab Montag, 29.Oktober 2018, in den Sendungen "phoenix vor ort" und "phoenix dertag" mit Interviews, Reportagen, Live-Schalten und Berichten über dasWahlkampffinale in den USA. phoenix-Reporter Martin Richterinformiert exklusiv u.a. über die Rolle der Medien, den Umgang derBehörden mit Einwanderern, die Einstellung der US-Bürger zumKlimawandel, über die Gesundheitspolitik und die Effekte derTrumpschen Wirtschaftspolitik, die u.a. auf Strafzölle gegenüberHandelspartnern setzt.Vom 1. bis 8. November 2018 strahlt phoenix dann eine Woche langein Sonderprogramm zu den US-Wahlen aus - mit Dokumentationen zurGeschichte und gegenwärtigen Politik der USA, aktuellen Reportagenund Gesprächssendungen. Höhepunkt des Sonderprogramms ist dieLive-Berichterstattung in der Wahlnacht von Dienstag (6.11.) aufMittwoch (7.11). Auf phoenix.de gibt es vertiefende Informationen undDossiers, die das lineare Fernsehprogramm ergänzen.Weitere Infos: http://ots.de/UjGngD