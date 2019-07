phoenix-Sommer vom 7. Juli bis zum 25. August 2019 / 7 Wochen - 7 Kontinente

Bonn (ots) - Von Asien über Afrika nach Südamerika und Europa. DieNatur ist bedrohter als je zuvor. Ob Korallensterben an den KüstenAustraliens oder schmelzende Polarkappen in der Antarktis. DieÖkosysteme unseres Planeten brechen zusammen. Bereits eine MillionTier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht und derMeeresspiegel steigt immer schneller. Der phoenix Sommer widmet sichunserer Erde: der Natur, den Kulturen und dem Einfluss, den dieMenschen auf sie haben.Innerhalb dieser 7 Wochen zeigt phoenix alle sieben Kontinente. Esbeginnt mit Asien in der ersten Sommerprogramm-Woche.Asien - mit seinen mehr als 44.000 Millionen Quadratkilometern dergrößte Teil der Erde - besticht nicht nur durch seine vielfältigenKulturen und seine ereignisreiche Geschichte, sondern auch durchseine abwechslungsreiche Landschaft. Gebirgsketten in Japan undkambodschanische Becken in Indochina, Asien zeigt sich von seinenverschiedensten Seiten. Ab Sonntag, 14. Juli steht Afrika mit seinenSavannen und Wüsten im Fokus.Ab 21. Juli glänzen im Primetime-Programm die NaturschätzeNordamerikas und Kanadas mit Gletschern und Nationalparks vonKalifornien bis in die Arktis. Ab 28. Juli führt die filmische Reiseüber die Transoceánica, in fünf Etappen mit der längsten Busreise derErde vom Atlantik zum Pazifik. Die Fahrt von Sao Paulo nach Limadauert über 100 Stunden.In Südamerika blickt phoenix Anfang August auf die vielfältigstenNaturparadiese. So zum Beispiel auf die Anden, deren höchster Gipfel,der Aconcagua, mit fast 7000 Metern zum höchsten Gebirge auf der Erdezählt.Ab Sonntag, dem 11. August präsentiert sich Europa mit denschottischen Highlands, den Inseln im Ärmelkanal, den LändernSkandinaviens und den Naturparadiesen im deutschen Südwesten. Diesiebte Woche des Sommerprogramms widmet sich Australien und Ozeanien,der siebte Kontinent bietet vor allem Extreme. Im Jahr 2018 wurdendort Spitzentemperaturen von fast 50°C gemessen. Welche Lebewesenkönnen dort bestehen?Neben Australien wird auch Neuseeland näher betrachtet. Seinebesondere Fauna, dominiert von den einzigartigen Vogelarten, stehtdabei besonders im Fokus.Es werden auch unbequeme Fragen gestellt. Welche Auswirkungen hatMassentourismus? Wie beeinflussen multinationale Unternehmen unserenPlaneten? Denn wir haben nur diesen einen Planeten und gehen wir mitihm nachhaltig genug um?Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell