phoenix-Sendung zum Internationalen Tag der Pressefreiheit: Medien zwischen wachsender Bedrohung und Verantwortung

Bonn (ots) - Welche Perspektiven haben Medien künftig imSpannungsfeld zwischen gestiegenen Erwartungen der Bürger, aber aucheiner zunehmenden Beeinträchtigung der Arbeit von Journalisten?Welche Rolle spielen soziale Netzwerke, sind sie Brutstätte von Hassund Hetze auch gegen Journalisten, oder Ergänzung derMeinungsbildung? Werden die weltweiten Versuche zunehmen, dieFreiheit von Recherche und Meinung einzuschränken, und welchenNachrichten dürfen wir künftig noch vertrauen? Diese Fragendiskutierte eine Experten- und Journalistenrunde mit Moderator HelgeFuhst bei phoenix anlässlich des Internationalen Tages derPressefreiheit am Freitag. Die Sendung "Zwischen Hass undMeinungsfreiheit - Wie werden die Medien ihrer Verantwortunggerecht?" ist schon jetzt online zu sehen unter www.phoenix.de undwird am Donnerstag (2. Mai) im Rahmen des Themenabends "Wie mächtigsind Medien?" um 21.45 Uhr bei phoenix ausgestrahlt.Medienwissenschaftler Norbert Bolz und Stefan Aust, Herausgeberder "Welt", mahnten Medienmacher und Journalisten, ihrerVerantwortung gerecht zu werden. Der Begriff der Lügenpresse sei zwarfalsch, "aber an Lückenpresse, da ist was dran. Man weiß, dass etwaspassiert ist, man bringt es aber nicht aus Nachsicht auf die Bürger,die das nicht verkraften können. Und so etwas ist gefährlich",erklärte Bolz. "Welt"-Herausgeber Aust kritisierte dasSelbstverständnis vieler Journalisten. "Sie haben zu häufig eineigenes Sendungsbewusstsein." Etwa bei den sexuellen Übergriffen anSilvester 2015 auf der Kölner Domplatte hätten viele Medien zu spätund unvollständig berichtet. "Das wollte man alles nicht wahrhaben,das passte in der Zeit des 'Refugees Welcome' nicht ins Bild", meinteAust.ARD-Korrespondentin Golineh Atai warnte dagegen vorjournalistischer Zögerlichkeit, die nach den Silvester-Vorkommnisseneingesetzt habe. "Es ist eine Übervorsicht entstanden, wir habenüberkorrigiert, in der Hoffnung, dass wir von denen, die uns alslinks bezeichnen, verstanden werden und das Vertrauen wieder wächst."Atai sah die klassische journalistische Arbeit weltweit zunehmenddurch Repressalien bedroht. Immer öfter sei auch das Leben der umAufklärung bemühten Journalisten in Gefahr."Panorama"-Moderatorin Anja Reschke mahnte, öffentlicher Druckkönne Fehlentwicklungen im Journalismus auslösen. Bei etlichenBürgern gebe es inzwischen eine gefühlte Wahrheit, "und dann habendie Menschen eine große Erwartungshaltung, dass Journalisten aufDinge eingehen sollen, die es so aber gar nicht gibt". DieseProblematik nehme zu. Die Chefredakteurin des Magazins "EDITION F",Teresa Bücker, sah nicht bestimmte Versäumnisse von Medien alsursächlich für einen Vertrauensverlust an. "Redaktionen treffenoffenbar nicht immer den Nerv ihrer Leser und verpassen zudemEntwicklungen." In dieser Situation sei es wichtig, statt inHauptstadtbüros wieder stärker in Lokalredaktionen zu investieren,weil die näher an den Menschen und deren Problemen seien.Die Pressefreiheit werde auch benutzt, um Menschen zudiskreditieren, glaubte der Repräsentant der "Republican Overseas",der US-Geschäftsmann George Weinberg. Das Beispiel des Umgangs mitdem amerikanischen Präsidenten Donald Trump zeige, dass Grenzenüberschritten würden. "Wenn man sieht, wie negativ die Medien Trumpund seine Familie behandelt haben, dann wundert es einen nicht, dassder US-Präsident dann auch zurückschlägt."