phoenix Schwerpunkt Brexit: Erklärung Theresa May vor dem britischen Parlament - Mittwoch, 29. März 2017, ab 9.00 Uhr

Bonn (ots) - Neun Monate nach dem Referendum reicht die britischePremierministerin Theresa May offiziell die Scheidung von der EU ein.Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied aus der EU-Familieausscheidet. Nachdem Artikel 50 gestellt ist, tickt die Uhr.Innerhalb von zwei Jahren soll der Brexit vollzogen sein. phoenixsetzt aus diesem Anlass einen Themenschwerpunkt.In "Vor Ort" ab 9.00 Uhr ist Alexander Graf von Lambsdorff,stellvertretender Präsident des Europaparlaments, im politischenTagesgespräch. Die Dokumentation "Mr. Brexit - Wie Boris JohnsonGroßbritannien aus der EU führte" zeigt phoenix um 11.30 Uhr. Um13.30 Uhr wird Theresa May ihre Erklärung im britischen Parlamentabgeben. Ob sie sich zu ihren Verhandlungszielen äußern wird, stehtnicht fest. Unklar ist auch, ob sie Position zu den Spekulationenüber eine Austrittsrechnung beziehen wird. Experten gehen von einemBetrag in Höhe von etwa 60 Milliarden Euro aus, den die EU vonGroßbritannien verlangen könnte. Ungefähr zeitgleich wird mit demEintreffen des offiziellen Schreibens beim Europäischen Ratgerechnet.