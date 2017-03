phoenix Runde: Nach uns die Sintflut - Scheitert der Klimaschutz? - Donnerstag, 30. März 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Extreme Dürre in Ostafrika: In manchen Regionen hates seit zwei Jahren nicht geregnet. Millionen Menschen sind vomHungertod bedroht. In Peru sorgen wochenlange Unwetter fürÜberflutungen und Erdrutsche, ganze Stadtteile und Straßen werden vonden Wassermassen weggerissen. Warme Winter an Nord- und Südpol lassenGletscher schmelzen und den Meeresspiegel steigen.Überall auf der Welt sind die Folgen des Klimawandels für Menschund Natur spürbar. Doch die Weltgemeinschaft findet nur langsam undschwierig zu gemeinsamen Maßnahmen.Donald Trump hat nun sogar per Dekret verfügt, dass Beschränkungenfür Kohlekraftwerke, Kohlebergwerke und Fracking in den USAaufgehoben werden.Wie viele Rückschritte können wir uns im Klimaschutz nocherlauben? Wie weit ist der Klimawandel schon vorangeschritten? Inwelchem Maß lassen sich seine Folgen noch beschränken?In der phoenix Runde diskutiert Anke Plättner u.a. mit- Prof. Mojib Latif, Klimaforscher, Universität Kiel- Prof. Claudia Kemfert, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung- Shi Ming, freier JournalistPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell