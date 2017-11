phoenix Runde live: Machtpoker in Berlin - Wer übernimmt Verantwortung? - Mittwoch, 22. November 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - "Es ist eine Bewährungsprobe, keine Staatskrise." Soäußerte sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zum Ende derJamaika-Sondierungen. Jetzt seien wieder alle gewählten Parteien inder Verantwortung, sich an der Regierungsbildung zu beteiligen,fordert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Doch wer fühlt sichberufen? Eine Koalition mit der AfD schließen alle anderen Parteienaus - bleiben nur die Große Koalition aus SPD und Union, eineMinderheitsregierung oder Neuwahlen.Welche Lösung führt am schnellsten zu einer stabilen Regierung?Wer würde im Falle von Neuwahlen profitieren, wer Stimmen verlieren?Bleibt die SPD bei ihrer Entscheidung, in die Opposition zu gehen?Anke Plättner diskutiert mit:- Oswald Metzger, CDU- Bärbel Höhn, Bündnis 90/Die Grünen- Wolfgang Gerhardt, FDP- Rudolf Dreßler, SPDhttp://ots.de/gH33PPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell