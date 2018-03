phoenix Runde: Mit aller Macht - Wie weit reicht Putins Arm? - Donnerstag, 15. März 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Zwischen Moskau und London wird der Ton schärfer.Eine diplomatische Zuspitzung zeichnet sich ab kurz vor derPräsidentschaftswahl in Russland. Hintergrund ist derNervengift-Anschlag auf den Ex-Agenten Skripal und seine Tochter. Diebritische Regierung hatte Moskau zu einer Stellungnahme aufgefordert.Doch der Kreml ließ sich darauf nicht ein. Jetzt droht Großbritannienmit Sanktionen.Dennoch gilt Putins Wiederwahl als sicher. Seine siebenMitbewerber erscheinen chancenlos. Den ehemals aussichtsreichstenKandidaten der Opposition, Rechtsanwalt Alexej Nawalny, hat dieWahlkommission nicht zugelassen. In einem fadenscheinigenGerichtsverfahren wurde er wegen Unterschlagung vorbestraft.Wie hat sich Russland unter Putin verändert? Was will derPräsident noch erreichen? Warum ist Putins Rückhalt in derBevölkerung so groß? Was könnte einen Führungswechsel in Russlandherbeiführen?Moderator Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:- Hubert Seipel, Dokumentarfilmer- Liana Fix, Körber-Stiftung Netzwerk Außenpolitik- Ivan Rodionov, Chefredakteur RT Deutschhttp://ots.de/eF6jVAPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell