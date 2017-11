phoenix Runde: Zwischen Obergrenze und Einwanderungsgesetz - Was bringt Jamaika? - Donnerstag, 09. November 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die Sondierungsgespräche gehen in die entscheidendePhase. Dabei wird das Dauerstreitthema Flüchtlingspolitik womöglichzum Fallstrick. Die CSU will die Obergrenze, die Grünen sind dagegen.CDU und FDP suchen den Kompromiss. Doch wie soll der aussehen? DieParteipositionen liegen weit auseinander. Bereits einmal wurden dieGespräche vertagt, weil eine Einigung nicht in Sicht ist. Jetzt gibtes einen neuen Anlauf.Wie geht es weiter? Scheitern die Sondierungsgespräche an derEinwanderungsfrage? Wer bewegt sich auf wen zu? Kann einEinwanderungsgesetz dabei helfen, die Fachkräftelücke zu schließen?Alexander Kähler diskutiert mit:- Brigitte Fehrle, Kolumnistin Berliner Zeitung- Prof. Marcel Fratzscher, Präsident DIW- Robin Alexander, Chefreporter Die Welt- Prof. Everhard Holtmann, Politikwissenschaftler UniversitätHallePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell