phoenix Runde: Türken in Deutschland bespitzelt - Wie weit geht Erdogan noch? - Mittwoch, 29. März 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Der türkische Präsident Erdogan geht hart gegenAndersdenkende vor - und nicht nur in der Türkei. Sein Geheimdiensthat auch Türken in Deutschland ausspioniert. Es geht um hunderteNamen angeblicher Gülen-Anhänger, die sich auf einer Liste befinden.Diese hat der Chef des türkischen Geheimdienstes MIT an denBundesnachrichtendienst übergeben. Die deutschen Behörden zeigen sichbesorgt und warnen die Betroffenen.Wie muss man mit Erdogan umgehen? Wird Deutschland zumAustragungsort türkischer Innenpolitik? Was können die deutschenBehörden tun?Anke Plättner diskutiert u.a. mit:- Georg Mascolo, Leiter des Rechercheverbunds von SüddeutscherZeitung, WDR und NDR- Sebastian Fiedler, Bund Deutscher Kriminalbeamter- Seyran Ates, Autorin und Rechtsanwältin