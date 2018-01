phoenix Runde: Trumps umstrittene Präsidentschaft - Erfolg trotz Chaos? - Mittwoch, 10. Januar 2018, 22:15 Uhr

Bonn (ots) - Der amerikanische Präsident Donald Trump stehtmächtig unter Druck. Das Skandalbuch "Fire and Fury" über dieZustände im Weißen Haus hat eingeschlagen wie eine Bombe. DerVorwurf: Trumps Amtsführung sei eine einzige Katastrophe, derPräsident lernunfähig und desinteressiert.Fest steht, dass er außenpolitisch die Welt in Atem hält. ObIsrael, Iran, Russland oder Nordkorea - unter Präsident Trumpherrscht ein neuer Politikstil, er hat mit einigen Konstanten deramerikanischen Außenpolitik gebrochen. Fest steht aber auch: Deramerikanischen Wirtschaft geht es bestens, die Arbeitslosenquote istniedrig und seine Anhänger halten unbeirrt an ihm fest.Was ist dran an den Vorwürfen gegen Trump? Wird er falscheingeschätzt? Wie wird sich sein Politikstil auf lange Sichtauswirken?Moderatorin Anke Plättner diskutiert u.a. mit:- Ralph Freund, Vizepräsident Republicans Overseas Deutschland- Christiane Lemke, Politikwissenschaftlerin Leibniz Universität- Prof. Eberhard Sandschneider, Asienexperte- Sudha David-Wilp, German Marschall FundPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell