phoenix Runde: Trumps neues Amerika - Wer ist Freund, wer ist Feind? - Mittwoch, 15. Februar 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Der neue amerikanische Präsident, Donald Trump, hältdie NATO für obsolet, der Europäischen Union prophezeit er einenbaldigen Zerfall. Seine innen- wie außenpolitische Maxime ist"America First". Was bedeute das für die Bündnispartner derVereinigten Staaten? Die Verunsicherung ist groß. Der Chef derMünchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, äußerte unlängst,Donald Trump mache ihm Angst. Er spricht in dem Zusammenhang vonmaximaler Unplanbarkeit, weil Trump nicht erkennen lasse, wer für ihnPartner sei. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz am kommendenWochenende stellt sich Trumps Team vor.Worauf muss sich Europa einstellen? Was wird aus dentransatlantischen Beziehungen? Wie wird Trump die Weltordnungverändern?Alexander Kähler diskutiert mit:- Harald Kujat, ehem. Vors. NATO-Militärausschuss;Generalinspekteur a.D.- Jochen Bittner, Die Zeit- Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik- Jan Techau, Director Richard C. Holbrooke Forum, AmericanAcademy, Berlin