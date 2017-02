phoenix Runde: Trumps Rede im Kongress - Ein Präsident im Kampfmodus? - Mittwoch, 1. März 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - "Wir müssen wieder Kriege gewinnen", so deramerikanische Präsident Donald Trump vor seiner Antrittsrede imKongress. Damit liefert er schon im Vorfeld eine Begründung für seinePläne, den Wehretat im US-Haushalt um 54 Milliarden Dollar massiv zuerhöhen. Trump bleibt seinem Prinzip "America First" treu. Die innerewie äußere Sicherheit des Landes hat für ihn oberste Priorität.Gegenfinanziert werden soll diese massive Erhöhung laut "New YorkTimes" mit drastischen Kürzungen wie zum Beispiel bei derUmweltbehörde und der Entwicklungshilfe.Ob Trump seine Haushaltspläne durchsetzen kann, wird sich zeigen.Letztlich muss der Kongress die Änderungen absegnen.Wie gefährlich sind Trumps Pläne, den Wehretat zu erhöhen? Wird erseine Vorsätze durchsetzen können? Wie wird seine Rede national undinternational bewertet?Moderator Alexander Kähler diskutiert in der phoenix Rundemit:- Prof. Max Otte, Finanzwissenschaftler, Universität Graz- Prof. Britta Waldschmidt-Nelson, Historikerin, UniversitätAugsburg- Jan Techau, American Academy- Dirk Eilert, Mimikforscher, Akademie für emotionale Intelligenz- Brant Goff, Deutsche WellePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell