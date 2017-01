phoenix Runde: Trumps Einreisestopp - Muslime unter Generalverdacht? - Dienstag, 31. Januar, 22.15 Uhr

Bonn / Berlin (ots) - Donald Trump hat per Dekret einvorübergehendes Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischenStaaten eingeführt. Zum "Schutz der Nation vor der Einreiseausländischer Terroristen in die Vereinigten Staaten" heißt es. DasDekret stößt nicht nur in den USA auf massiven Widerstand. AuchBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert das Einreiseverbot.Sie ist überzeugt, "dass auch der notwendige entschlossene Kampfgegen den Terrorismus es nicht rechtfertigt, Menschen einerbestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unterGeneralverdacht zu stellen".Welche Folgen hat Trumps Einreiseverbot? Welchen Einfluss hat diePolitik des US-Präsidenten auf die Handelsbeziehungen? Wie wird erdie Außenpolitik gestalten?Alexander Kähler diskutiert mit- Prof. Christiane Lemke, Politikwissenschaftlerin, UniversitätHannover- Erik Kirschbaum, Deutschland-Korrespondent Reuters- Aiman Mazyek, Vorsitzender Zentralrat der Muslime- Roland Tichy, Vorstandsvorsitzender Ludwig-Erhard-StiftungPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell