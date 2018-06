phoenix Runde: Trumps Botschafter in Berlin - Provokation statt Diplomatie, Mittwoch, 06. Juni 2018, 22:15 Uhr

Bonn (ots) - Ob Strafzölle, Iran-Atomabkommen oder Klimapolitik:Es kriselt zwischen Berlin und Washington. Nun sorgt auch noch derneue US-Botschafter Richard Grenell für Empörung. In einem Interviewkündigte er an, "konservative Kräfte in Europa" stärken zu wollen.Für viele ist das eine offene Parteinahme und ein Bruch mitdiplomatischen Gepflogenheiten. An diesem Mittwoch wird Grenell imAuswärtigen Amt erwartet und kann seine Äußerungen erklären.Wie beschädigt ist das deutsch-amerikanische Verhältnis? Beiwelchen Themen zieht man noch an einem Strang? Was ist von derDiplomatie der Trump-Administration noch zu erwarten? Anke Plättnerdiskutiert mit:- Klaus Scharioth, Botschafter a.D.- Anna Kuchenbecker, European Council on Foreign Relations (ECFR)- Ralph Freund, Republicans Overseas- James D. Bindenagel, US-Botschafter a.D.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell