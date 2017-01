phoenix Runde: Trumps Alternative Fakten - Lügen als Erfolgskonzept? - Mittwoch, 25. Januar 2017, 22.15 Uhr

Bonn/Berlin (ots) - Trumps Amtszeit beginnt mit einem handfestenStreit zwischen ihm und den Medien. Hintergrund ist die Frage: Wieviele Zuschauer waren bei seiner Amtseinführung? Luftaufnahmenzeigen, es waren weniger als bei Obama. "Alles Lüge", erklärt TrumpsPressesprecher. "Es waren so viele Zuschauer wie noch nie." Diesefalsche Angabe verteidigt Trumps Beraterin auch noch, in dem sie von"alternative Fakten" sprach. Diese Wortschöpfung hat ihr viel Spotteingebracht, aber die Behauptung, es sei bei der Berichterstattungnicht mit rechten Dingen zugegangen, steht im Raum. Trumps Wählerwerden ihm unter Umständen mehr glauben, als die Luftaufnahmenbelegen.Wo führt das hin, wenn Fakten in Frage gestellt werden? Wiegefährlich sind Trumps "alternative Fakten"? Wie müssen klassischeMedien darauf reagieren? Wie können sie Vertrauen zurückgewinnen?Alexander Kähler diskutiert mit- Prof. Norbert Bolz, Medienwissenschaftler TU Berlin- Markus Beckedahl, Netzpolitik.org- Isabell Hoffmann, Bertelsmann Stiftung- Melinda Crane, Politische Korrespondentin, Deutsche Welle TVPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell