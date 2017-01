phoenix Runde: Streit um Kurs und Köpfe - Wohin steuern die Populisten? - Dienstag, 24. Januar 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Neue Töne in der politischen Landschaft! - Seit 2016sind Populisten weltweit auf dem Vormarsch. Zunächst die Entscheidungfür den Brexit in Großbritannien, dann die Wahl von Donald Trump zum45. US-Präsidenten - und nun kann 2017 zum Schicksalsjahr für Europawerden. Rechte politische Parteien bringen sich laut und sichtbar inStellung für die Wahlentscheidung in Frankreich, den Niederlanden undin Deutschland. Es ist kein einstimmiges Konzert, sondern es wirdbegleitet von schrillen Tönen. Aber die Richtung ist eindeutig:Europas Rechte streben an die Macht. Egal, ob AfD, Front Nationaloder PVV.Welche Chancen haben die Populisten bei den Wahlentscheidungen?Warum verfangen ihre Parolen bei so vielen? Mit welchen Konzeptenkann die etablierte Politik antworten?Alexander Kähler diskutiert mit- Prof. Hans Vorländer, Politikwissenschaftler, TechnischeUniversität Dresden- Isabell Hoffmann, Bertelsmann Stiftung- Fabian Leber, Der TagesspiegelPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell